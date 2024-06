Tatsächlich steht ganz Sachsen vor einem immensen Fachkräftebedarf. Laut Wirtschaftsministerium gehen in den nächsten zehn Jahren mehr als 360.000 Beschäftigte im Freistaat in Rente. So viele Junge wachsen nicht nach. Wer wird die alternde Bevölkerung pflegen, wer ihre Häuser sanieren, die Maschinen bedienen? Um solche Fragen zu besprechen, lädt Minister Martin Dulig heute zum zweiten Fachkräftegipfel. "Wir müssen natürlich alle unsere Potenziale in Sachsen heben. Das heißt auch: Bindekräfte entwickeln, gute Löhne zahlen, Aufstiegsmöglichkeiten schaffen." Es sei in erster Linie in der Verantwortung der Unternehmen, sich um ihre Belegschaft zu kümmern – auch um die Arbeitskräfte der Zukunft.