Nach Angaben des Instituts für Deutsche Wirtschaft konnten zwischen Juli 2022 bis Juni 2023 über 82.000 offene Stellen nicht besetzt werden. "Im Großraum Dresden waren es im Jahresdurchschnitt 2022/23 allein knapp 2.200 Fachkräfte, für die es innerhalb dieser Region keine passend qualifizierten Arbeitslosen gab", erklärt Dirk Werner, Spezialist für berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am IW in Köln.

Die Beratungsgesellschaft "Strategy& Deutschland" hat den zukünftigen Personalbedarf der Standorte Dresden und Magdeburg auf Grundlage der Ankündigungen der Unternehmen geschätzt. Demnach ergibt sich in Dresden in den nächsten Jahren ein Mehrbedarf von etwa 3.000 Mitarbeitern. Genauso viele seien es bei Intel in Magdeburg – zumindest in der ersten Ausbaustufe. Später könnte die Zahl der Beschäftigten bei Intel auf bis zu 10.000 steigen. Auch in Dresden würde sich nach konservativer Schätzung die Zahl an zusätzlichen Arbeitskräften inklusive der Bedarfe bei den Zulieferern maximal auf 10.000 erhöhen.