Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Eibenstock - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Eibenstock gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Uwe Staab tritt für die CDU an. Staab ist seit 1990 Bürgermeister von Eibenstock. Bei der Wahl 2015 holte er 85 Prozent der Stimmen. In einem Brief an die Einwohner beklagte er Weihnachten 2021 den gesellschaftlichen Zustand des Landes. Themen wie Corona und Flüchtlinge hätten zu unversöhnlichen Debatten geführt. Der Austausch über die sozialen Medien befeuere die Spaltung, bedauerte Staab.