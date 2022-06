Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Sohland a. d. Spree - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Sohland a. d. Spree gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Hagen Israel tritt als Einzelkandidat an. Israel ist seit 2015 Bürgermeister in Sohland an der Spree. Er wurde mit 63,8 Prozent der Stimmen gewählt. Der 48-Jährige ist parteilos. Ihm liegt vor allem das Thema Energie der Zukunft am Herzen. 2021 wurde in Sohland eine Stromtankstelle eröffnet.