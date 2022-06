Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Stolpen - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Stolpen gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Maik Hirdina tritt als Einzelkandidat an. Hirdina kandidiert parteilos als Bürgermeister von Stolpen. Er ist seit 20 Jahren im öffentlichen Dienst in unterschiedlichen Landkreisverwaltungen tätig. Seit 2015 arbeitet er im Referat Rettungswesen im Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Hirdina ist 44 Jahre alt und in Stolpen aufgewachsen.