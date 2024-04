Mehr als die Hälfte der Ärzte im Erzgebirgskreis seien 60 Jahre und älter, so Dietz, der für die AfD im Bundestag sitzt und ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss ist. Und diese würden über die nächsten Jahre in Rente gehen. "Es dauert über zehn Jahre, bis so ein Arzt vom Studium zum Assistenzarzt wird. Da muss jetzt schleunigst was gemacht werden." Die Kommunen könnten nur entsprechende Rahmenbedingungen schaffen für die Mediziner, so wie in Niederdorf oder Schneeberg. Frank Dahms von den Linken fasst die Situation im Erzgebirgskreis so zusammen: "Wir haben vor rund 30 Jahren alles neu gemacht, jetzt fahren wir auf Verschleiß. Viele Sachen haben ihre Haltbarkeitsdauer überschritten."