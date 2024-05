Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat, André Schollbach, warnt vor einer Verteuerung des Wohnraums durch die Großansiedlungen. "Wir müssen verhindern, dass normale Menschen sich das Wohnen in Dresden nicht mehr leisten können, wie das zum Beispiel in München, Hamburg oder auch Berlin der Fall ist." Der soziale Wohnungsbau sollte fortgesetzt werden und die Mietpreisbremse müsse bleiben.

Das neue Halbleiterwerk von TSMC soll als Joint Venture mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductor unter dem Namen ESMC (European Semiconductor Manufactoring Company) entstehen. Zudem erweitern Unternehmen wie Infineon ihre Produktion, kleinere Zulieferer sollen sich ansiedeln. Auch für den Verkehr ist das eine große Herausforderung. Der Dresdner Norden braucht dringend eine bessere Anbindung, darin ist sich der Stadtrat einig. Aber auch in der gesamten Stadt müsse es schneller vorangehen.



Thomas Ladzinski (AfD) verlangt den Ausbau leistungsfähiger Hauptverkehrsrouten. "Das hätte zur Folge, dass sich der Schleichverkehr in den Wohngebieten reduziert", so Ladzinski.