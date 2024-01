Im November 2021 will die Ampelregierung neue Impulse setzen, auch bei der Mobilität. Im Koalitionsvertrag legen die Regierungsparteien fest, dass die Nutzung des ÖPNV gefördert werden soll. Die Anzahl der Fahrgäste soll "deutlich gesteigert" und die Kapazitäten des ÖPNV verbessert werden. Auf diese Weise will man die Mobilitätswende vorantreiben.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt Für diese Wende braucht es auch den Busverkehr. Laut Statistischem Bundesamt war der Bus 2023 das mit Abstand am häufigsten genutzte Nahverkehrsmittel – noch vor der Straßenbahn und dem Regionalzug. Doch schon heute gibt es zu wenige Busfahrer im Nahverkehr.



"Der Mangel an Fahrpersonal, also auch bei Busfahrerinnen und Busfahrern, ist definitiv schon spürbar", erklärt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf Anfrage. Ein Kontrast zu den Versprechen im Koalitionsvertrag und zu den klimapolitischen Zielen, die sich die Bundesregierung gesteckt hat.

Ausbau des Angebots nicht in Sicht

Für die Organisation und den Ausbau des ÖPNV sind in letzter Instanz die Kommunen verantwortlich. Damit die Ziele der Ampel zur Mobilitätswende umsetzbar sind, sollen Länder und Kommunen deshalb Geld vom Bund bekommen. Für Sachsen bedeutet das konkret rund eine Milliarde Euro für den Zeitraum 2022 bis 2031, erklärt das sächsische Verkehrsministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN. In den vergangenen zwei Jahren seien diese sogenannten Regionalisierungsmittel vollständig an die kommunalen ÖPNV-Zweckverbände weitergegeben worden.

Das sächsische Verkehrsministerium verweist aber darauf, dass das Ziel aktuell darin liege, den Bestandsverkehr zu sichern: "Darüber hinausgehende zusätzliche Angebotserweiterungen sind mit diesen Mitteln nicht finanzierbar."