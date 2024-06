Kommunalwahl 2024 Schwindende Bevölkerung und steigende Kosten im Landkreis Bautzen

Peer Tomschke sitzt für die CDU im aktuellen Kreistag. Auch wenn ihn nicht alles zufriedenstellt, sieht er den Landkreis für die Zukunft gut aufgestellt. "Wenn man sich überlegt, in Dresden werden viele Milliarden in die Chipindustrie investiert. In Bernsdorf investiert die Bundeswehr. Wir haben TDDK, wir haben in Neukirch/Lausitz die Firma Trumpf." Das seien alles große Firmen. Um die Zukunft brauche man sich nach Tomschkes Ansicht nicht zu sorgen. Doch er blickt nicht nur hoffnungsvoll auf das, was kommt. Auch in der Rückschau wirkt der Kreistagsabgeordnete zufrieden: "Wir haben vieles in den vergangenen fünf Jahren erreicht und die Weichen für die Zukunft gestellt."