Kommunalwahl 2024 Von Sozialausgaben bis Monowirtschaft – Baustellen im Landkreis Zwickau

Auch Personal wird knapp

Nicht nur das Geld wird immer knapper, auch das Personal. Eine Sorge, die Dorothee Obst, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler umtreibt. "Nicht nur die Unternehmen, die das jetzt schon beklagen, auch die Verwaltungen haben in den nächsten Jahren zu kämpfen, weil immer mehr Menschen in den Ruhestand gehen und schlicht und ergreifend die Menschen fehlen, die nachrücken", sagt die Kommunalpolitikerin, die auch Bürgermeisterin der Stadt Kirchberg ist.

Viele junge Leute würden ihre Ausbildung in Dresden oder Leipzig machen und dann dort bleiben. Genau dort müsse man ansetzen und den Landkreis noch attraktiver machen.

Wir müssen noch attraktiver werden, um einfach hier Menschen anzulocken, die gut und gerne hier leben wollen. Dorothee Obst Fraktionsvorsitzende Freie Wähler

Mittlerweile fehlen im Landkreis nicht nur Ärzte und Lehrer, sondern auch Polizisten und Pflegekräfte. "Dort müssen wir entsprechend junge Leute gewinnen, die in den Landkreis kommen, die sich hier niederlassen und dann auch hier ihren Beruf ausüben wollen", sagt Dorothee Obst.

Monowirtschaft als Problem

Als wichtiger Automobilstandort wirbt der Landkreis Zwickau seit Jahren mit dem Slogan, der Motor der sächsischen Wirtschaft zu sein. Doch auch die Automobilindustrie schwächelt und bringt nicht nur Zulieferer in Not. Andreas Gerold, Fraktionsvorsitzender der AfD, sagt: "Wir haben eine große Monoindustrie mit VW, da müssen wir uns unabhängiger machen".

Schließlich habe man in Corona-Zeiten gemerkt, dass, wenn VW huste, der ganze Landkreis krankt. "Wo die dann einen Brief geschrieben haben, jetzt kommen mal zehn Millionen Steuergelder weniger, da ist große Panik angesagt", erinnert Gerold.

Wenn VW hustet, krankt der ganze Landkreis. Andreas Gerold Fraktionsvorsitzender der AfD

Unternehmen müssten sich breiter aufstellen, nicht nur als Zulieferer für die Automobilindustrie arbeiten. Das sei auch eine Aufgabe des Kreises, hier Werbung in jede Richtung zu tätigen. Damit sich auch andere Industriezweige im Landkreis Zwickau ansiedeln.

Die Autobahnnähe gilt als wichtiger Standortvorteil. Doch was den Öffentlichen Personennahverkehr betrifft, da müsse man im Landkreis noch mächtig aufholen. Ein Deutschlandticket nütze im ländlichen Raum wenig, wenn der Bus nur ein- oder zweimal am Tag fährt. Und wenn man von Meerane weder mit Zug noch Bus in einer verträglichen Zeit nach Zwickau käme, ist das auch nicht zeitgemäß, sagt Andreas Gerold.

Krankenhausstandorte sichern

Rezepte braucht es auch für die Standortsicherung der kommunalen Krankenhäuser. Drei gibt es im Landkreis Zwickau. Was es bedeutet, wenn dort gespart wird, haben die Kirchberger Ende 2022 erfahren müssen, als das Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau an seinem Standort Kirchberg die Notaufnahme für immer dicht gemacht hat. Andreas Weigel, Vorsitzender der gemeinsamen Kreistagsfraktion von SPD und Grünen, sieht es als wichtigste Aufgabe an, für die Standortsicherheit der drei Krankenhäuser zu kämpfen.

Wir wollen die Sicherheit dieser drei Häuser, das Heinrich-Braun-Klinikum, das Krankenhaus in Werdau und in Glauchau, garantieren und auch die Weiterentwicklung für die Zukunft gewährleisten. Andreas Weigel Fraktionsvorsitzender SPD/Grüne

Breitbandausbau noch immer Thema

Das Thema medizinische Versorgung liegt auch den Linken am Herzen. Ebenso wie das Thema Bildung. Und die hat bei ihnen ganz viel mit dem Thema Breitbandausbau zu tun.

Der Landkreis Zwickau ist zu spät in den Breitbandausbau eingestiegen. Deshalb braucht er nun länger als anderswo. Für Die Linke im Kreistag geht es vor allem um schnelles Internet für die Schulen und Bildungseinrichtungen.

"Wir wollen gute Bildung gewährleisten, wir wollen in Bildung investieren und wollen vor allem Inklusion haben und das setzt natürlich voraus, dass das alles vorhanden ist", sagt Marina Salzwedel, Fraktionsvorsitzende der Linken. Durch schnelles Internet könne man auch das Lernen von Zuhause aus befördern.

Uns geht es auch um die schnelle digitale Anbindung von Schulen. Marina Salzwedel Fraktionsvorsitzende Die Linke

Es gibt also große Aufgaben zu meistern im kleinsten der sächsischen Landkreise. CDU, Freie Wähler, AfD, Die Linke, SPD, Grüne und FDP haben wieder ihre Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen geschickt. Zudem haben das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Partei und die Freien Sachsen Wahlvorschläge eingereicht. 258.200 Einwohnerinnen und Einwohner haben es nun am 9. Juni in der Hand, genau die zu wählen, die sich dafür einsetzen, dass der Landkreis Zwickau lebens- und liebenswert bleibt.