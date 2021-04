Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer reist am heutigen Mittwoch zu einem mehrtägigen Besuch nach Moskau. Dabei soll es vor allem um die kulturellen Beziehungen zu Russland gehen. Aber auch politische Gespräche sind geplant, unter anderem mit Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow. Die Reise war angesichts des Konflikts zwischen Russlands und der Ukraine und des Umganges Russlands mit dem inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny im Vorfeld kritisiert worden. Kretschmer hatte seinen Trip mitten in der Corona-Pandemie jedoch verteidigt. Die Wiederbelebung eines Gesprächs sei aus seiner Sicht auf allen Ebenen "bitter nötig", sagte er vor der Reise.

Am Tag von Kretschmers Ankunft haben Nawalnys Unterstützer im ganzen Land Proteste angekündigt. Der sächsische Ministerpräsident hatte sich wiederholt für eine Aufhebung der Russland-Sanktionen ausgesprochen. Unklar ist bisher, ob es zu einer Begegnung mit Kremlchef Wladimir Putin kommt. Kretschmer hatte ihn 2019 am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg getroffen und ihn auch nach Dresden eingeladen. In Sachsens Landeshauptstadt war Putin einst als Agent für den sowjetischen Geheimdienst stationiert.