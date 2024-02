Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Arbeitsplätze gesichert "Ohne die Cannabis-Legalisierung hätten wir in Tschechien produzieren müssen"

26. Februar 2024, 07:00 Uhr

Wer sich mit der Cannabis-Legalisierung beschäftigt, denkt zunächst an das Genussmittel. Dabei enthält das Gesetz auch neue Regelungen für Hersteller von medizinischem Cannabis. Die Firma Demecan aus Ebersbach bei Großenhain fiebert der Entscheidung schon lange entgegen, weil sie nur so die Produktion erweitern darf. Ohne das Gesetz wären wohl an dem Standort über kurz oder lang die Lichter ausgegangen.