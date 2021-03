Am Donnerstag haben die Abgeordneten im Sächsischen Landtag über einen Antrag der AfD-Fraktion debattiert. Die Oppositionspartei forderte wegen des coronabedingten Schulausfalls, die Stundentafel auf Kernfächer zu reduzieren. Fächer wie Gemeinschaftskunde, Ethik und Religion sollen reduziert werden.

MINT-Fächer wie Mathe und Naturwissenschaften sollen gestärkt werden. In den Abschlussklassen sollen Schülerinnen und Schüler auch am Sonnabend auf ihre Prüfungen von Lehrkräften "individuell gefördert" werden. Zudem soll ein Teil der Abschlussarbeiten von den Lehrkräften der jeweiligen Schulen erstellt und ausgefallene Betriebspraktika nachgeholt werden.

Es ist unbedingt erforderlich, mit Vergleichsarbeiten das aktuelle Bildungsniveau in allen Fächern zu ermitteln. Darauf aufbauend muss eine Konzentration auf die Kerninhalte bis Schuljahresende erfolgen.

Gegenwind kam von den Regierungsparteien wie auch von der Linkspartei. Luise Neuhaus-Wartenberg von der Linken kritisierte vor allem die geforderten Fächerkürzungen. Lernen sei nicht nur das Abarbeiten von Lernplänen, sondern in der Schule sollen sich Kinder und Jugendliche zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten entwickeln. Dafür seien Fächer wie Gemeinschaftskunde im vollen Umfang unerlässlich. Die AfD sei mit ihrem Bildungsbegriff so weit weg von der Aufklärung wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von einer vernünftigen Verkehrspolitik, so Neuhaus-Wartenberg.