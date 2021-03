Landtagsdebatte Sachsens Abschiebepraxis - zu lasch oder inhuman?

Die Fraktionen im Sächsischen Landtag haben sich am Donnerstag einen heftigen Schlagabtausch über die Abschiebepraxis im Freistaat geliefert. Aktueller Anlass war der Umgang mit dem ausreisepflichtigen Pakistaner Faisal Jahangir aus Meißen. Dieser war Mitte März überraschend aus der Abschiebehaft entlassen worden. Zuvor hatte der Fall des pakistanischen Christen, der seit 13 Jahren in Deutschland lebt und mittlerweile verheiratet ist, für eine breite öffentliche Diskussion gesorgt.

Sebastian Wippel von der AfD gab der Linken in einem Punkt Recht: Der Fall Jahangir sei in der Tat kein Einzelfall, so Wippel. Aber nur, weil im Freistaat die Hälfte aller Abschiebungen scheitern würde. Ausreisepflichtige müssten ihrer Pflicht zur Ausreise auch nachkommen. So könnten sie jedoch Abschiebungen mit Polizeigewalt und aus der Abschiebehaft heraus verhindern, sagte der AfD-Politiker. Er fragte in Richtung des sächsischen Innenministers, wieso der Pakistaner Jahangir aus der Abschiebehaft entlassen worden sei, nachdem es ein breites Medienecho bezüglich seines Falles gegeben habe.