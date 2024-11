Am vergangenen Mittwoch waren die Sondierungsgespräche über eine Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD in Sachsen gescheitert. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) machte dafür einen fehlenden Einigungswillen von CDU und SPD bei der umstrittenen Friedensformel, beim Thema Migration und bei der Finanzpolitik verantwortlich. Ministerpräsident Kretschmer wies hingegen der BSW-Bundesvorsitzenden Wagenknecht die Schuld am Scheitern der Gespräche zu.



Ein vom BSW ins Spiel gebrachte Zweierbündnis mit der CDU schloss Fraktionschef Hartmann aus. "Die Verhandlungen sind an dem BSW gescheitert. Und zwar ganz konkret an der Formulierung der sogenannten Friedensformel, in der keine Bereitschaft bestanden hat zu einem Bekenntnis zur Bündnisverpflichtung in der Nato. An der Geschäftsgrundlage hat sich nach meinem Sachstand nichts geändert."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael