Was unterscheidet Juniorwahl und U18-Wahl? - Für Jugendliche gibt es gleich zwei Möglichkeiten, ihre Stimme vor Wahlen abzugeben.



- Die Juniorwahl wird vom Berliner Verein Kumulus getragen, die U18-Wahl vom Deutschen Bundesjugendring.



- Beide Wahlen sehen sich als Projekte für politische Bildung.



- Während die Juniorwahl ausschließlich an Schulen stattfindet, geht die U18-Wahl auch an andere Orte, um Jugendliche zu erreichen.



- Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen konnten die Jugendlichen bei der U18-Wahl vom 19. bis 23. August ihre Stimmen abgeben. Die Ergebnisse wurden am 26. August veröffentlicht. Die Juniorwahl läuft dagegen noch. Die Ergebnisse gibt es dann am 1. September.