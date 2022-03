Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat vor den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die sächsische Landwirtschaft gewarnt. "Wir werden nicht verhungern, aber es kann ganz schnell dramatische Auswirkungen auf den Getreidepreis geben", glaubt der CDU-Politiker. Landwirte mehrerer Vereinigungen und Verbände hatten den Regierungschef am Mittwoch auf ein Feld am Rande von Cannewitz bei Grimma eingeladen, um über ihre Lage und ihre Sorgen zu informieren.