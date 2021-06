Sachsens Gemeinden bekommen nicht mehr Zeit, um öffentliche Wege in ein Bestandsverzeichnis einzutragen. Der Landtag lehnte am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf der Linksfraktion ab. Die bisherigen Fristen seien ausreichend, argumentierte SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig. Das Gesetz sieht vor, dass alle Wege, die bis Januar 2023 nicht in das öffentliche Straßenbestandsverzeichnis der Kommune eingetragen sind, als Privatwege gelten. Eigentümer müssen dann eine öffentliche Nutzung nicht mehr dulden.