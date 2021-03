Sachsen Mehr Mädchen und Jungen erhalten Bildungsempfehlung für Gymnasium

In Sachsen haben in diesem Jahr anteilig mehr Grundschüler eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen als 2020. Wie das Kultusministerium am Donnerstag mitteilte, erhielten von 32.100 Mädchen und Jungen rund 17.300 eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium. Das entspricht 54 Prozent der Grundschüler und damit sechs Prozentpunkte mehr als 2020.