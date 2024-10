Landtagswahl Ist die Grundmandatsklausel in Sachsen verfassungswidrig?

Die sächsische Grundmandatsklausel widerspreche dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl und sei deshalb verfassungswidrig – so argumentiert der Verwaltungsrechter Klaus Rennert in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Stefan Hartmann, Landesvorsitzender der Linken in Sachsen, hält das für Unfug: "Na ja, ich sag's mal so: Wenn ihm die Verfassung so wichtig ist, dem Kollegen Richter, der da seine Kritik geäußert hat, dann hätte er durchaus auch vor den Wahlen darauf kommen können, wenn das für ihn von Interesse ist. Ansonsten ist das fast ein bisschen virtuelles Clickbaiting." Seit Jahrzehnten gelte die Grundmandatsklausel in Sachsen, sei bisher nie ein Problem gewesen.