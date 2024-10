Der CDU-Landesvorstand Sachsen hat Sondierungsgesprächen mit BSW und SPD zugestimmt. Das teilte die Partei am Freitagabend mit. Zuvor hatten auch schon BSW und SPD für Sondierungsgespräche gestimmt . CDU-Landesvorsitzender Michael Kretschmer erklärte in einer Mitteilung, die Union habe bei der Landtagswahl als stärkste Kraft den Regierungsauftrag erhalten. Die CDU wolle "weiter Verantwortung für den Freistaat tragen". Ziel der Sondierungsgespräche sei, eine stabile Regierungsmehrheit zu schaffen und "die Ziele für Sachsen konkretisieren".

Es geht zuerst um Sachsen. Wir werden den Weg in eine Koalition nur dann gehen, wenn wir der festen Überzeugung sind, dass sie dem Land dient.

Kretschmer erklärte weiter, die CDU werde den Weg in eine Koalition nur dann gehen, "wenn wir der festen Überzeugung sind, dass sie dem Land dient". Man sei bereit Kompromisse einzugehen. Diese dürften aber nicht an den "Grundfesten unserer politischen Überzeugung rütteln: Soziale Marktwirtschaft, das Leben in Freiheit, die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit, ein starker Rechtsstaat sowie eine solide und generationengerechte Finanzpolitik."