Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Geschlechtergerechte Sprache ja, sagt zwar auch Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow. Aber nicht mit Sternchen oder Doppelpunkt. Anderslautende Beschlüsse und Vorgaben in den Unis seien aufzuheben. So steht es in einem Schreiben an Uni-Verwaltungen und -Rektorinnen. Denn in der Verwaltung gelte die amtliche Rechtschreibung, so Gemkow.



Gemkow argumentiert: "Regelungen, die zum Beispiel die Verwendung von Gendersternchen vorschreiben, sind nicht mit dem aktuell geltenden amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung vereinbar." Es handele sich bei dem Schreiben lediglich um eine Klarstellung dieser Rechtslage, erklärt der CDU-Politiker.