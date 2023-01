Der Vorschlag des Arbeitsministers ist Wasser auf die Mühlen des DGB in Sachsen. Der Gewerkschaftsbund setzt sich immerhin seit geraumer Zeit für einen fünftägigen Bildungsurlaub im Freistaat ein, wie es ihn in allen Ländern außer Bayern bereits gibt. Ein deutlich kürzeres Modell also, bei dem außerdem der Arbeitgeber die Kosten trägt.