Polizei und Aufsichtsbehörden waren am Mittwoch in einer großangelegten Aktion gegen die Vereinigung "Königreich Deutschland" wegen mutmaßlich unerlaubter Finanzgeschäfte vorgegangen. Die Vereinigung zählt zum Umfeld der sogenannten Reichsbürger.



300 Beamte der sächsischen Polizei, der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchsuchten in Sachsen elf Objekte, darunter in Dresden, im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, im Raum Görlitz und in Eibenstock. Razzien gab es auch in je zwei Objekten in Hessen und Sachsen-Anhalt sowie in einem Gebäude in Brandenburg.