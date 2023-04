Gesetzesänderung Landesregierung will Rettungsdienst und Katastrophenschutz stärken

Wochenlang zehrten im vergangenen Sommer Waldbrände in Sachsen an den Nerven der Menschen. Nicht zuletzt diese Großeinsätze haben der Politik gezeigt: Der Katastrophenschutz im Freistaat muss in Teilen neu strukturiert werden. Die Landesregierung hat nun eine Gesetzesänderung beschlossen, um Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Sachsen voranzubringen. Doch was genau soll sich ändern?