Kaum sind die Großfeuer in der Sächsischen Schweiz und Böhmen gelöscht, kämpfen Feuerwehren wieder gegen Flammen im Nationalpark, derzeit im Harz in der Nähe von Schierke am Brocken. Was das bedeutet, weiß Julia Richardt. Mit Hacke und Spaten grub sie sich als freiwillige Helferin durchs Brandgebiet in der Sächsischen Schweiz, zog Schneisen und löschte Glutnester. Der studierten Biologin schmerzte es in der Seele, den Wald im Nationalpark brennen zu sehen. "Ich war früher zum Klettern da. Es ist eine einzigartige Landschaft. Das Wort erhaltenswert drückt das gar nicht aus", sagte die Helferin der gemeinnützigen Hilfsorganisation @fire am Montagabend bei FAKT IST!