Der in Grimma lebende Rechtsextremismusforscher Volkmar Wölk zeigte sich am Dienstag im Gespräch mit MDR SACHSEN wenig überrascht von dem Engagement Kurths. Es sei bereits das vierte Hausprojekt der extremen Rechten, das der Ex-CDU-Politiker mitfinanziere. "Insgesamt kommen wir da auf eine Summe von etwa einer halben Million Euro, die Kurth in solche Hausprojekte gesteckt hat", so Wölk.

Dass die sächsischen Behörden keine Einblicke in die Pläne der Rechtsextremisten hatten, ist für den Wissenschaftler allerdings ein schlechtes Zeichen. "Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich an Orten mit solchen Szenetreffpunkten die Aktionen der extremen Rechten verstärken und auch Straftaten aus diesem Bereich teilweise explodieren", so Wölk. "So etwas hätte uns auch in Grimma gedroht!". Die ganze Aktion sei von Bundesbehörden durchgeführt worden. Er wünsche sich, dass die sächsischen Behörden in Zukunft aufmerksamer werden, so der Forscher.