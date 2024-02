Vor einem winterlich, blätterlosen Auwald am Rand von Schkopau steht die stattliche Villa mit Nebengelass. Hinter der historischen Gartenstadtsiedlung fließt die Saale weiter gen Norden nach Halle. Davor dampfen die Schornsteine der Dow-Chemiewerke. In den ehemaligen "Buna"-Werken wurde in der NS-Zeit und in der DDR synthetischer Kautschuk hergestellt. Recherchen von "Spiegel" und MDR Investigativ zeigen, dass die 1911 erbaute Villa in der Idylle als Zentrum der rechtsextremen "Identitären Bewegung" (IB) genutzt wird.

Bildrechte: Represented by ZUMA Press, Inc. In dem rosafarbenen Gebäude sind führende Kader der IB gemeldet, unter anderem Philip Thaler, Chef der "Identitären Bewegung Deutschland". Hauptmieter ist die Firma "Schanze Eins UG & Co. AG", die als Finanzdienstleister der IB dient. Außerdem sitzt dort die "Grauzone Medien GmbH", ein Unternehmen, welches mehrheitlich von zwei Identitären betrieben wird. In Schkopau war das Projekt bisher kein Thema – durch den MDR befragte Anwohner sind die Rechtsextremisten bisher nicht aufgefallen, auch Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) war es nicht bekannt. Dabei haben die Sicherheitsbehörden das Hausprojekt seit seiner Entstehung 2021 im Blick. In seinem Jahresbericht für 2022 beschreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz das Objekt in Sachsen-Anhalt als "Wohnprojekt von Führungskadern" der IB Deutschland.

Die Identitären bestreiten, dass die Villa in Schkopau als Zentrale ihrer Organisation fungiere. Auf Anfrage von "Spiegel" und MDR Investigativ teilte IB-Chef Thaler mit, dass das Grundstück in der Halleschen Straße in Schkopau "dezidiert kein IB-Objekt" sei und keinen "öffentlichkeitswirksamen Anspruch" habe. Neben einzelnen Identitären wohnten dort auch Personen, die "keinen politischen Hintergrund" hätten.

Identitäre und die AfD in Sachsen-Anhalt

Schon einmal hatten die Identitären versucht, mit einem Hausprojekt in Sachsen-Anhalt Fuß zu fassen. In Halle betrieben sie das "Flamberg" in der Innenstadt – zeitweise unterhielt auch der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider in dem vierstöckigen Gründerzeitbau ein Büro. Doch Studenten und Anwohner des Uni-Viertels protestierten immer wieder gegen das rechtsextreme Zentrum – eine Bürgerinitiative organisierte zahlreiche Demonstrationen. Wiederholt flogen Farbbeutel und Pflastersteine gegen das Haus. Aufgrund der teils gewalttätigen Übergriffe und der anhaltenden Proteste gaben die Identitären 2019 auf.

Bildrechte: Sebastian Striegel Führungskader, die vorher in Halle an der Saale aktiv waren, zogen nach Schkopau um. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel, in dessen Wahlkreis das jetzt bekannt gewordene IB-Zentrum liegt, zeigt sich von der Ansiedlung im Saalekreis nicht überrascht. Er sieht die Region schon länger im Fokus: "Hier arbeiten unterschiedlichste Akteure zusammen. Die AfD, die AfD-Landtagsfraktion, die Junge Alternative, das ‚Institut für Staatspolitik‘ von Goetz Kubitschek, die ‚Identitäre Bewegung‘ mit ihren Tarnfirmen." Striegel spricht von einer strategischen Vernetzung: "All das bildet am Ende eine Art Teppich, aus dem heraus dann natürlich auch immer wieder der Versuch unternommen wird, bei Wahlen die rechtsextreme Bewegung stärker zu machen."