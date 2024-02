In der vierten Kategorie "Sichtbarkeit des Verlagsstandorts Sachsen" wurde ein Sonderpreis an zwei Häuser vergeben: an den Klett Kinderbuch Verlag Leipzig, der Kinder zum mit- und selberdenken ermuntert und an Edition Wannenbuch & Paperento Verlag aus Chemnitz, der Bücher ausdrücklich für die Badewanne oder den Swimmingpool produziert – also kurz und wasserfest. Beide Verlage bekamen dafür je 5.000 Euro.