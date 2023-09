Kulturförderung Drei Leipziger Verlage bekommen Deutschen Verlagspreis

Am Freitag ist in Berlin der Deutsche Verlagspreis verliehen worden. Ausgezeichnet wurden auch drei Verlage aus Leipzig: der Leiv Verlag, Hentrich & Hentrich und Poetenladen. Sie erhalten ein Gütesiegel und ein Preisgeld in Höhe von je 24.000 Euro. Der Verlagspreis wird seit 2019 vergeben und soll die Vielfalt des deutschen Buchmarktes stärken. Laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben sich um die insgesamt 64 Auszeichnungen 358 Verlage beworben.