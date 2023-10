Gekürt wurde die Vokabel zur Sachsen-Gala am 3. Oktober im ausverkauften Boulevard-Theater in Dresden. Das Zwinger-Trio, die Bands Medlz und die Salondamen sowie der Schauspieler Thomas Kaufmann feierten mit Musik und Humor das Sachsen-Wort 2023. Mehr als 2.000 Wortvorschläge kamen in diesem Jahr bei der Jury an, der der Schauspieler Tom Pauls, die Pirnaer Theaterleiterin Kerstin Kochan, MDR SACHSEN-Kulturexperte Andreas Berger, der Leipziger Kulturmanager Frank Berger und der Autor der "Sächsischen Zeitung Peter Ufer angehören.