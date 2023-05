Zwischendurch erklärt der Mundart-Experte Klaus Petermann, was es mit dem sächsischen Dialekt so auf sich hat. Was macht etwa das Leipziger Sächsisch, das auch die Dichterin Lene Voigt verwendet hat, so besonders? "Das Leipziger Sächsisch ist schon sehr nah am Hochdeutsch", sagt Petermann im ganz lang gezogenem Sächsisch. Laute Lacher aus dem Publikum.