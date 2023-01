Auf dem Gymnasium wird, so ließ es die Grundschullehrerin durchblicken, Eigenständigkeit verlangt. Saubere Heftführung. Ruhiges Arbeiten, einlesen. Und ich stellte mir die Frage, ob das denn passt. Ob mein Sohn schon bereit für "den Ernst des Lebens ist". Trotzdem blieb der Eindruck, dass das eher spielerische Lernen der Grundschule ruhig noch ein, zwei Jahre hätte weitergehen können. Das Gefühl, was mich auch heute noch begleitet, ist, dass die Wahl der weiterführenden Schule zu früh kommt.

So gehe es vielen Eltern und Kindern zum Ende der 4. Klasse, sagt Marcella Riebe-Simmank. Sie ist Schullaufbahnberaterin an einer Grundschule in Dresden. "Es gibt Kinder, die brauchen beispielsweise lang, um soziale Beziehungen aufzubauen. An denen hält man gern fest. Und es ist ein schwerer Schritt, sich nach der 4. Klasse neu zu orientieren. Aber ein Kind, was das einmal geschafft hat, findet auch ein zweites Mal seinen Platz", beruhigt sie.



Wenn sie sich etwas vom Bildungssystem wünschen könnte, wäre es, dass die Kinder, die etwas länger für soziale Bindungen und geistige Reife brauchen, die Möglichkeit bekämen, noch ein Jahr an der Grundschule zu verbleiben, sagt sie.