Doch kommen Eltern und Schüler damit klar, wenn es überhaupt keine Noten mehr gibt? Vertrauen sei natürlich enorm wichtig, erklärte Schulleiterin Heß. "In vereinzelten Fällen fällt es Eltern schwer, dem Bildungsprozess ihrer Kinder ohne Noten zu vertrauen." In der Regel seien dies Akademiker, "die Angst haben, dass ihr Kind kein Abitur machen kann." Einzelne Schülerinnen und Schüler hätten deswegen die Universitätsschule auch wieder verlassen.



Einmal im Jahr 2019 habe ein Fünftklässler auch einmal von selbst gesagt, es sei ihm zu anstrengend. Eine Statistik werde darüber nicht geführt. Ansonsten sei es wie an anderen Schulen auch: Kinder gingen wegen Umzügen, weil sie (in der Zeit vor der Gemeinschaftsschule) ans Gymnasium wechselten oder sich mit ihrem Verhalten Regeln widersetzten. Schulleiterin Heß rät: "Wenn Eltern Orientierung suchen, kann immer mit den Lehrerinnen und Lehrern gesprochen werden."

Etwa 650 Kinder und 55 Pädagogen lernen und lehren derzeit in der Schule, die in einem alten DDR-Schulbau sowie in einem angrenzenden Containerbau untergebracht ist. Derzeit werde ein neues Schulgebäude geplant, wo alle Platz finden. Doch wohin geht die Reise? "Das können wir noch gar nicht sagen", sagt Langner. Das zeige sich mit der Zeit und auch den Lernerfolgen der Kinder. Zudem gebe es noch viel Dynamik beim Personal durch Fluktuation, Schwangerschaften und Elternzeitvertretungen. "Wir sind ein sehr junges Team und wünschen uns auch erfahrene Pädagogen in der Runde", formuliert Schulleiterin Heß einen vagen Blick in die Zukunft.

Florin ist zehn Jahre alt und Schüler der Universitätsschule in Dresden. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Wieder Spaß in der Schule

Eines scheint jedoch schon gelungen: Viele Kinder, die sonst Schwierigkeiten in der Schule hatten, haben wieder Spaß am Unterricht. "Wir haben die Auswahl zwischen verschiedenen Bausteinen. Dazu gehören auch manchmal Videos und die erklären uns das dann", erzählt der zehnjährige Florin Stefanski MDR SACHSEN. "Ich finde das besser als vorher. Früher kam ich manchmal nicht hinterher, wenn der Lehrer geredet hat. Jetzt habe ich mein eigenes Tempo." Florin Stefanski fühlt sich in der Universitätsschule besser. Hier kann er in seinem Tempo lernen - für den MDR ist er extra ins Studio gekommen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Seine Mutter Madeleine Stefanski ist darüber sehr froh: "Ich habe den Eindruck, dass Florin, seitdem er an die Universitätsschule geht, sehr viel Freude hat - das kommuniziert er auch so. Das ist der größte Pluspunkt", erklärt sie. Das unbekannte Konzept sei jedoch auch für Eltern eine Probe und eine Phase des Vertrauenfassens und Loslassens.

Madeleine Stefanski ist froh, dass ihr Sohn wieder Freude an der Schule hat. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Erste positive Schulerfahrung