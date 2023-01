Schule in Sachsen Zwischen Kreidestaub und individuellem Lernen

Diese Schulprofile gibt es bereits seit vielen Jahren. Doch so unterschiedlich die Schwerpunkte der Schulen auch sind, dahinter stehen in der Regel ähnliche Pädagogiken und Arten der Wissensvermittlung. Kennzeichen dafür ist beispielsweise das Lernen nach einem festgelegten Lehrplan oder die Vergabe von Schulnoten. Dem gegenüber stehen reformpädagogische Ansätze, wie im Montessori-Schulzentrum in Leipzig, oder Modellschulen, wie die Unischule in Dresden. An beiden Schulen können Kinder ab der 1. Klasse lernen und verschiedene Abschlüsse erwerben - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Dabei müssen sie die gleichen Prüfungen ablegen, wie alle anderen Schülerinnen und Schüler in Sachsen auch. Allerdings bestimmen die Kinder und Jugendlichen den Angaben zufolge selbst, was sie wann und in welchem Tempo lernen. Schulnoten gibt es deutlich später als an anderen Schulen, um keinen Druck aufzubauen, wie die Direktorin der Unischule, Heß, erklärt.

Die Universitätsschule ist seit Beginn dieses Schuljahres eine Gemeinschaftsschule - ein noch recht junges Modell in Sachsen. Die gesetzliche Grundlage dafür hatte im Juli 2020 der Sächsische Landtag geschaffen. Seitdem können nach Angaben des Vereins "Gemeinsam länger lernen in Sachsen" Gemeinschaftsschulen im Freistaat neu gegründet, aber auch bestehende Schulen umgewidmet werden. Der Vorsitzende des Vereins, Florian Berndt, ist allerdings enttäuscht von der bisherigen Bilanz: "Die Gründung von Gemeinschaftsschulen und Oberschulen Plus gehen in Sachsen aus unserer Sicht sehr schleppend voran, in zwei Jahren hätte mehr passieren müssen".



Aktuell bieten nur drei Schulen in Sachsen die neue Schulform an, eine Schule in privater Trägerschaft in Leipzig und zwei öffentliche Schulen in Dresden. Im ländlichen Raum gibt es keine Gemeinschaftsschule. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Uschi Kruse, sieht zu hohe Hürden als Grund für das fehlende Angebot: "In der 5. Klassenstufe müssen mindestens vier Parallelklassen eingerichtet werden. Damit kommt diese Schulform praktisch nur für Großstädte in Frage."