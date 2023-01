Auf dem Land bisher keine Gemeinschaftsschule

Die gesetzliche Grundlage für die Gemeinschaftsschulen in Sachsen hatte im Juli 2020 der Sächsische Landtag geschaffen. Nur drei Schulen in Sachsen bieten seither die neue Schulform an, zwei öffentliche in Dresden und eine Schule in privater Trägerschaft in Leipzig. Nicht genug, findet der Verein "Gemeinsam länger lernen in Sachsen". Viele wüssten schlichtweg nicht, dass die neue Schulform existiere, sagt der Vereinsvorsitzende Florian Berndt.

Nach seiner Einschätzung ist das Interesse etwa an der Gemeinschaftsschule Albertstadt in Dresden groß. In den Landkreisen könne der Verein bisher keine große Bewegung in dieselbe Richtung beobachten. "Die Gründung von Gemeinschaftsschulen und Oberschulen Plus gehen in Sachsen aus unserer Sicht sehr schleppend voran, in zwei Jahren hätte mehr passieren müssen", so Berndt.

Oberschule Plus Hier kann von der 1. bis zur 10. Klasse oder in Kooperation mit einer Grundschule von der 5. bis zur 10. Klasse gemeinsam gelernt werden. Ziel sind dort zwar der Haupt- oder Realschulabschluss, durch ergänzenden Unterricht soll jedoch der Wechsel ins Gymnasium erleichtert werden.

Woran das liegt? Gerald Heinze, der beim Kultusministerium für die allgemeinbildenden Schulen zuständig ist, erklärt: "Weil wir uns gerade auf den Weg machen." Erste Schulen seien dabei, das was im Gesetz steht, in eine schulische Konzeption umzusetzen. "Das ist ein Entwicklungsweg, den wir in den nächsten Jahren begleiten werden", so Heinze. Es gebe aber auch Hürden bei dieser neuen Schulform. "Die einen wollen vielleicht mal einen akademischen Beruf ergreifen und haben die Voraussetzungen, die anderen wollen sich den Beruf in der dualen Ausbildung suchen und einige werden Probleme haben, einen Abschluss zu erreichen".