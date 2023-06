Was ist ein Serious Game? - Serious Games sind Videospiele, die nicht allein auf Unterhaltung ausgelegt sind. Stattdessen soll ein komplexes und meist auch ernstes Thema mit spielerischen Elementen vermittelt werden.

- Oftmals richten sich Serious Games an Schulklassen als ergänzender Unterrichtsstoff, weil sie einen pädagogischen Ansatz verfolgen und es so ermöglichen, über die Spielinhalte aktiv zu reflektieren. Typische Themengebiete sind unter anderem Geschichte, Umweltschutz, Politik und Inklusion.

- Bekannte Beispiele für Serious Games sind My Child Lebensborn, Train to Sachsenhausen, Through the Darkest of Times, Attentat 1942 oder Spuren auf Papier. Bildung.digital