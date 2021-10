Aber warum hat ausgerechnet ein universitäres Exzellenzcluster eine App für Kinder entwickelt? Um eine Lücke zu schließen, erklärt Matthias Vojta, Professor für Theoretische Festkörperphysik an der Technischen Universität Dresden. Denn das Forschungsgebiet von ct.qmat verspreche revolutionäre Erkenntnisse und bahnbrechende Entwicklungen. "Aber das Thema ist noch so jung, dass es etliche Jahre dauern wird, bis es im Physikunterricht ankommt", so Vojta.

Die App will vor allem Mädchen für Physik begeistern. Bildrechte: Tobias Ritz / ct.qmat

Solange soll nun also die Spiele-App schon einmal Kinder und Jugendliche für die Quantenphysik begeistern. Dabei geht es den Macherinnen und Machern besonders um eine Zielgruppe: Mädchen. Denn junge Frauen seien speziell in den Physikstudiengängen noch immer unterrepräsentiert. Doch künftig wird jede Fachkraft dringend gebraucht: Schon jetzt gibt es einen deutlichen Mangel in der Physik, sagt der Würzburger Clustersprecher Ralph Claessen, Professor für Experimentelle Physik an der Julius-Maximilians-Universität. "Mit unserem Mobile Game wollen wir Physik zum Erlebnis machen, Forscher:innen und Nobelpreisträger:innen von morgen ansprechen und so den deutschen Zukunftsmotor am Laufen halten."