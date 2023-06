Bei der Gedenkveranstaltung zum 17. Juni in Chemnitz hat Altbundespräsident Joachim Gauck dazu gemahnt, anderen beizustehen, die für ihre Freiheit kämpfen. "Aus unserer Erinnerung an einst erwächst Solidarität jetzt!", sagte Gauck. Auch wenn die "Verteidiger von Freiheits- und Menschenrechten" zeitweilig unterlägen - "so wie wir einst -, sind wir ihnen, mit denen wir unsere Werte teilen, Beistand schuldig", sagte Gauck. "Wir wollen ihnen eine Stimme geben, wenn sie am Reden gehindert werden, und wir wollen ihnen Gehör verschaffen, wenn sie die Öffentlichkeit suchen - ob in Russland, in Belarus oder im Iran."

Altbundespräsident Joachim Gauck (li.) und der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze während des Gedenkens. Bildrechte: Harry Härtel/haertelpress

Chemnitzer Gedenken am Mahnmal für Stalinismus-Opfer

In Chemnitz wurde am am Mahnmal für die Opfer des Stalinismus auf dem Kaßberg an den Volksaufstand 1953 erinnert. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) nahmen an der Gedenkveranstaltung teil.

Am Mahnmal für die Opfer des Stalinismus wurde an den Volksaufstand vor 70 Jahren erinnert. Bildrechte: Harry Härtel/haertelpress

Kretschmer besucht Gedenkveranstaltung in Görlitz

In vielen Städten und Gemeinden in Sachsen wird am Sonnabend an den Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren erinnert - unter anderem in Leipzig, Bautzen und Plauen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nahm an einer Gedenkveranstaltung in Görlitz teil.

Sowjetische Panzer bereiten am 17. Juni 1953 auch auf dem Marktplatz in Leipzig dem Volksaufstand ein Ende. Bildrechte: dpa

55 Tote bei Volksaufstand vor 70 Jahren