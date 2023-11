Für alle Wintersportfreunde dreht sich seit Mittwoch der Skilift in Crottendorf. Damit ist er der erste in dieser Saison in der Region. Nadja Steinberger vom Wintersportverein Crottendorf sagt, bis Freitag sei zunächst Nachtskilaufen von 17 bis 21 Uhr möglich. Am Wochenende ist der Lift von 9 bis 16:30 Uhr in Betrieb.

Bildrechte: Bernd März