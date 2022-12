Ohne Durchblick - Verkehrsteilnehmer auf Abwegen

Zu sehr den Anweisungen seines Navigationssystem vertraut, hatte im November ein Lkw-Fahrer im Wildenfelser Ortsteil Härtensdorf. Offensichtlich mit dem Ziel den dortigen Autohof anzufahren, lotste die Stimme des Navis den Fahrer mit seinem 40-Tonner in den Drive-In des dortigen Schnellrestaurants. Unbeirrt fuhr er entgegengesetzt in den Drive-In, bis sich schließlich der Sattelzug verkeilte. Bei dem Unfall wurden ein Metallzaun, die Dachrinne, ein Verkehrszeichen, ein Wegweiser und ein Mast mit angebrachter Überwachungskamera beschädigt.



Ohne Durchblick war im November eine Frau mit ihrem Auto durch Plauen unterwegs. Weil die Windschutzscheibe so beschlagen war, kam die 77-Jährige regelrecht im Blindflug von der Straße ab und fuhr auf die rechte Leitplanke auf. Dort hielt sie aber nicht an, sondern setzte ihre Fahrt mit beiden rechten Reifen auf der Planke fort. Die Fahrt der Dame endete an einem Hang, sie blieb zum Glück unverletzt.

Filmreif und gefährlich endete ein kleiner Unfall auf der A72 Mitte Oktober. Der Fahrer eines Mazdas touchierte in einem Baustellenbereich ein links neben ihm fahrenden Ford. Beide Fahrer hielten zunächst an, doch der Mazda-Fahrer gab erneut Gas und wollte weiter. Um den Unfallgegner an der Weiterfahrt zu hindern, stellte sich der Fordfahrer vor den Mazda. Der 59-Jährige jedoch gab Gas– und der 23-Jährige landete auf der Motorhaube des Autos. Dort blieb er vier Kilometer lang, trotz wiederholten Bremsens und Beschleunigens des Mazda-Fahrers. In einem gesperrten Baustellenbereich stoppte das Fahrzeug und der Streit ging weiter. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der Mazda-Fahrer 1,9 Promille Alkohol im Blut hatte.



Nicht schlecht staunten Autofahrer auf der A4 Anfang Dezember. Mitten in der Nacht kam ihnen in Fahrtrichtung Dresden ein Fahrradfahrer mit Warnweste auf dem Standstreifen entgegen. Der Mann hatte eine Autopanne und wollte, weil er kein Handy besaß, mit dem Fahrrad Hilfe holen. Gute dreieinhalb Kilometer war der 39-Jährige als Geisterfahrer unterwegs, bis er durch die Polizei gestoppt wurde.

Osterhasen, Käse und ein sehr schlechtes Versteck