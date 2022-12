Gut ein Jahr nach dem Diebstahl von rund 110 Tonnen Pflastersteinen vom Güterbahnhof in Zittau haben Bundespolizisten einen 55-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Die Beamten nahmen den Mann am Dienstag in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt fest, wie die Bundespolizei mitteilte. Noch am Dienstag kam der Beschuldigte in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hatte im Oktober Haftbefehl erlassen. Der Mann war daraufhin aber untergetaucht.