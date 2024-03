Obschon das Thema des 1957 uraufgeführten Oratoriums "Krieg und Frieden" ein ernstes ist, wirkt in der Bautzener Aufführung die sorbische Welt in Ordnung. Im Haus des Sorbischen Nationalensembles wird sorbisch gesprochen, auf der Bühne tauchen Volksbräuche auf, die Musik überfordert niemanden.

Auch in Grit Lemkes Dokumentarfilm "Bei uns heißt sie Hanka", der zwei Wochen nach Ostern in die Kinos kommt, berühren Urwüchsigkeit und Warmherzigkeit. Aber gegen Ende klingen Konflikte an, wenn etwa Bräutigam Ignac sagt: "Wir sind indigen, aber keine Minderheit!"