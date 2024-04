Gegen seine Kündigung zog der Organist vor das Arbeitsgericht Dresden, verlor jedoch den Rechtsstreit in erster Instanz. Die Stiftung warf ihm Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit vor. Der Musiker wies die Anschuldigungen zurück. Kummer hatte damals in der mündlichen Verhandlung am Arbeitsgericht betont, er sei "sehr traurig", dass er nicht mehr in der Dresdner Frauenkirche arbeiten soll. Zugleich räumte der Organist ein, dass es mit einzelnen Personen Unstimmigkeiten gegeben hat. Anfang 2024 schrieb die Stiftung Frauenkirche die Organistenstelle neu aus.

Samuel Kummer wurde in den 1990er Jahren Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe und spielte Konzerte in Mittelamerika, Europa, den USA und Japan. Er spielte in Kathedralen wie Versailles und Köln und in Konzertsälen wie der Philharmonie St. Petersburg oder der Suntory Hall in Tokyo.