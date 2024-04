Zuletzt streikte der Nahverkehr im März in Sachsens Großstädten sowie in Plauen und Zwickau. Der damalige Streik dauerte drei Tage an und wurde von Verdi damit begründet, dass die Arbeitgeber die Wertschätzung für die Gegenseite vermissen lassen würde. Zudem gelinge es kaum noch, junge Menschen für einen Jobeinstieg im Nahverkehr zu überzeugen.