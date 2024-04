Zum Einstieg ein kurzer Blick zurück: Vor 14 Jahren schaute das Institut für Arbeitsmarktforschung auf das Jahr 2025 – also kommendes Jahr. Die Prognose damals: Zeitarbeit werde eine große Rolle spielen. Die Aussage sei gar nicht mal so schlecht gewesen, meint Steffen Müller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Bei der Zeitarbeit habe es über die letzten Jahrzehnte erstmal einen starken Anstieg gegeben, bevor es seit 2017 wieder bergab gegangen sei. "Das ist auch nicht verwunderlich. Zeitarbeit ist ja eine flexible Personalreserve. Festangestellte kann ich nur schwer kündigen und das zu hohen Kosten. Zeitarbeiter kann ich relativ schnell, wenn die Nachfrage sinkt, zurück in den Zeitarbeitsbetrieb schicken. Wenn die Konjunktur gut läuft, habe ich viele Leiharbeiter. Wenn die Konjunktur schlecht läuft, habe ich wenige."