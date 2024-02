Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Unternehmen am Mittwoch und Donnerstag zum Ausstand aufgerufen, die dem Arbeitgeberverband öffentlicher Nahverkehr angehören. Die Arbeitgeberseite hatte in den jüngsten Verhandlungen im Januar eine Lohnsteigerung von elf Prozent angeboten. Im Tarifvorschlag enthalten war auch die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie in zwei Schritten bis Juni 2024 in Höhe von 2.000 Euro. Diese Angebote habe Verdi als "nicht verhandlungsfähig" zurückgewiesen, sagte Richter.