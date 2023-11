In Dresden hatten sich am Mittag etwa 250 Streikende am Fritz-Förster-Platz zu einer Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug durch das Univiertel getroffen. An der Technischen Universität Dresden waren wegen des Warnstreiks der Mitarbeitenden Lehrveranstaltungen ausgefallen. Auch in Chemnitz waren einige Beschäftigte in den Streik getreten.