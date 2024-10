Verdi fordert nach eigenen Angaben unter anderem eine Lohnerhöhung von 850 Euro, einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro sowie die Anwendung des Lufthansa-Manteltarifvertrages. Ziel sei es, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung "endlich vergleichbare Bedingungen für alle Beschäftigten im Lufthansa-Konzern" zu schaffen. Aktuell erhielten die Beschäftigten an den beiden sächsischen Flughäfen bei längeren Arbeitszeiten monatlich bis zu 1.000 Euro weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Lufthansa-Standorten, hieß es.

Die Lufthansa hat die Schließung der beiden Tochterfirmen angekündigt und wolle die Maschinen künftig von externen Anbietern abfertigen lassen. Beispielsweise bietet Portground, ein Tochterunternehmen der Mitteldeutschen Flughafen AG, diese Dienstleistungen an. Trotzdem beharrt die Gewerkschaft auf ihren Forderungen: "Wenn die Lufthansa glaubt, dass sich die Beschäftigten bei ASD und ASL nach Jahrzehnten der Sparpolitik nun auch noch mit Billiglöhnen abwickeln lassen, hat sie sich getäuscht."



Nach einem ersten Warnstreik am 2. Oktober habe die Lufthansa zwar ein Angebot unterbreitet, "das allerdings nur einen Bruchteil der Forderungen der Beschäftigten erfüllt", so die Gewerkschaft. "So wurde für die zum 30. April 2024 gekündigten Tarifverträge eine Vergütungserhöhung von lediglich drei Prozent zum 1. Februar 2025 angeboten." An beiden Standorten sind Streikversammlungen geplant.