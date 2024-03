Nach Verdi-Tarifstreit Ufo ruft Flugbegleiter zu Streik bei Lufthansa auf

09. März 2024, 20:59 Uhr

Reisende müssen kommende Woche erneut mit Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa steht der nächste Streik bevor. Am Dienstag wird am Flughafen Frankfurt am Main die Arbeit niedergelegt, am Mittwoch folgt München. Von dem zweitägigen Streik dürften mehrere Hundert Flüge und Zehntausend Passagiere betroffen sein. In dieser Woche legte bereits das Bodenpersonal den Passagierverkehr der Lufthansa in weiten Teilen lahm.